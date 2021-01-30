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【SIM實名制】質疑私隱或受監控 梁仲賢稱僅於啟用時才需登記姓名

環球政經 16:19 2021/01/30

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政府昨日（29日）宣布就手機儲值卡實名登記制度展開一個月公眾諮詢，通訊事務總監梁仲賢今日（30日）表示，當局參考英國相關制度規管持牌電話公司，若本港落實立法，一般商戶及排檔仍可按目前銷售方式繼續運作，即是「一手交錢，一手交卡」，毋須即場登記個人資料。當用戶啟動電話卡時，才需要透過網上向電訊商實名登記，方可正式使用，相信這並不會影響商戶買賣電話卡的流程。

對於公眾擔心當局透過實名制，收集個人資料監控市民時，梁仲賢強調已平衡規管及私隱關注，強調建議收集的只是身分證明文件中最基本資料，包括姓名、出生日期及證件號碼。並不會涉及通訊內容或紀錄。相關資料將由電訊商保存，港府並不會備份。

港府擬推SIM卡實名制 明展開諮詢 鄰近地區一早實施 有效打擊騙案：【下一頁

【科技巨頭】Tim Cook砲轟社交媒體操作不當　蘋果、Facebook衝突再升溫：【下一頁

他又指，在現有的月費計下，市民已將部分個人資料交給予電訊公司，過往亦看不到在私隱方面出現問題，而現時只建議將實名登記制度的範圍伸延至包括預付電話卡。

被問到政府會否對流動電話用戶實施人臉辨識措施，他指當局最主要目的是透過登記制度辨識每名使用人士的身份，故暫未有計劃將此要求放於登記制度內。

被外界質疑1個月諮詢時間太短，梁仲賢指，會視乎意反映情況再考慮有否需要調整，強調會和業界溝通，了解他們需要。他又指，現時市場上有大約30間電訊商可供選擇，一旦立法後，每人可購買的預付卡數目限制，中小企可以考慮使用月費卡，相信電訊商願意向中小企提供具競爭力的月費方案。

 

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責任編輯：潘曉豐

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