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【加拿大疫情】收緊入境旅客防疫措施 加拿大總理杜魯多籲民眾取消旅遊

環球政經 15:21 2021/01/30

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全球疫情肆虐，加拿大總理杜魯多宣布收緊針對入境人士的防疫措施，要求旅客自費入住當地指定酒店3天，等待檢測結果，一旦結果為呈陽性反應，將被即時送往政府設施隔離，若陰性則需要居家檢疫14日。預料每名旅客需要自行花費約2,000加幣（約1.2萬港元），包括3天入住酒店、檢測費用及食宿。

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【新冠肺炎】英國死亡人數破10萬　約翰遜：這是無法形容的悲痛：【下一頁

杜魯多呼籲民眾取消冬季旅遊的計劃，「國內正面對疫情挑戰，現時並不是飛行的好時機。」同時，宣布加拿大的主要航空公司，由當地星期日（31日）起，暫停所有前往墨西哥及加勒比海等地的航班，直至4月30日。另外，所有從美國起飛的國際航班，僅能降落於温哥華、多倫多、卡加利或蒙特利爾機場。

 

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責任編輯：潘曉豐

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