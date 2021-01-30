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【強生疫苗】打一針就得！美國藥廠強生公布疫苗有效率為66%

環球政經 14:35 2021/01/30

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除了美國生物科技公公諾瓦瓦克斯醫藥Novavax公布疫苗數據後，另一美國藥廠強生（Johnson & Johnson）於當地時間周五（29日）亦公布新冠肺炎疫苗數據，每劑的有效率為66%，並計劃年內生產10億劑。

【阿斯利康】將於日本生產9,000萬劑阿斯利康疫苗 最快今年春季出貨：【下一頁

強生在全球多地展開臨床試驗，其中在美國有效率為72%，南非有效率為57%，平均達66%；當中針對嚴重病情有效率達85%。對於美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech，以及另一美國藥廠莫德納各自研發兩劑疫苗，其有效率為九成。

強生現時正研究注射兩劑疫苗，會否有助其效用提升或持久；並和英國藥廠阿斯利康和牛津大學共同研發的疫苗一樣，強生的疫苗屬病毒載體疫苗，惟未知是否需要在極冷環境下儲存。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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