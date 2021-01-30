【好想去旅行】港人熱捧Staycation　盼尋找旅行感覺

▲ 疫情的出現改變港人對Staycation的需求、喜好等消費行為，愈來愈多情侶或朋友，選擇到訪酒店度假，尋找旅行的感覺。

疫情期間港人無法外出旅遊，惟有留港Staycation。雖然Staycation熱潮已掀起一段時間，但疫情帶來的外遊限制及安全考慮影響港人的旅遊計劃，因此本地的離島遊、遠足、文化遊及美食之旅就順理成章地取代了離港外遊計劃。

據2020年1月至9月的數據顯示，去年透過Expedia網站預訂本地酒店Staycation的需求高達7成。Expedia Group北亞區董事總經理蘇嘉媛表示，過往本地酒店住宿主要集中在周末，通常都是家庭親子團聚。不過，疫情的出現改變港人對Staycation的需求、喜好等消費行為，愈來愈多情侶或朋友，選擇到訪酒店度假，尋找旅行的感覺。

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不同節日 平台提供酒店折扣

她又指，疫情下港人仍有很強消費力，只是由外地轉移至本地。為了針對旅客對本地遊的需求，除了大部分4、5星級酒店都有推出住宿優惠套票外，Expedia亦有提供不同節日的酒店折扣優惠，如聖誕、Black Friday及農曆新年等。而在去年底，Expedia亦與23間酒店合作，送出免費酒店住宿活動，讓香港人有機會體驗本地遊。

▲ Expedia Group北亞區董事總經理蘇嘉媛表示，疫情下港人仍有很強消費力，只是由外地轉移至本地。（陳靜儀攝）

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此外，由於不少港人都渴望旅遊，該平台去年推出「在家旅遊」虛擬旅遊體驗，包括虛擬博物館導覽、觀賞音樂會和表演直播等，讓港人可以換個方式繼續遊世界，不受疫情、地域及時間影響。

為了迎接後疫情時代，「旅遊泡泡」一直是未來旅遊業的大方向。早前香港就與新加坡達成「旅遊泡泡」協議，但礙於本港第四波疫情爆發，最終決定把計劃延後。蘇嘉媛指出，相信疫情將逐步受到控制，建議港府可先開放部分國家及地區，包括內地、台灣和新加坡等，以滿足港人的外遊慾望。

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記者：施雯雯