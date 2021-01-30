【旅遊趨勢】港人未來旅遊趨保守　首要考慮健康及衛生

▲ Expedia Group北亞區董事總經理蘇嘉媛表示，疫情改變港人旅遊預訂上的行為習慣，健康及衞生情況將成為首要考慮因素。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，航空、酒店、旅遊業復甦遙遙無期。港人已有大半年無法外遊，據旅遊預訂網站Expedia早前發表的《2021年旅遊趨勢報告》，熱愛旅遊的港人透過重新探索本地旅遊熱點，以滿足外遊的慾望，但仍然期望明年可以再到亞洲地區旅遊。

不過，疫情同時重塑港人旅遊心態，相信明年外遊目的地會以更鄰近香港的地方為主，而健康及衞生情況更是首要考慮，同時亦希望旅程計劃更具彈性。

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探索本地遊 預期今年仍留港

是次旅遊趨勢報告，Expedia是根據港人在其網站搜尋率最高的地方作數據分析。報告指出，2020年最高搜尋量的旅遊目的地，首位是東京、其次為大阪及曼谷；而第4名則是香港，反映外遊態度較為保守，而部分港人或預期今年仍要留港Staycation。

此外，報告亦反映出疫情對港人旅遊預訂上的行為轉變。逾半（53%）港人稱，計劃下次旅行時會優先考慮清潔及安全措施；而4星級酒店的預訂，由2019年的4成半，到2020年增加至近6成，代表旅客對清潔和衞生標準有更高要求。

而各國在不同時間實施的封城措施，容易打亂旅遊計劃，故靈活的行程將繼續成為旅客重視的一環，如可退款住宿、隨時取消或更改預訂等。報告更顯示，香港旅客過往一般於出發前約48天預訂航班，但在疫情下縮短至出發前34天，反映旅客在急劇轉變的旅行環境下更為謹慎。

▲ 蘇嘉媛指，現時Expedia Group旗下網站近7成的住宿預訂均容許退款，在搜尋酒店或航班時，其網站已增加篩選條件，可讓旅客輕易篩選出「免費取消」及「無更改費用」的選項。（陳靜儀攝）

Expedia Group北亞區董事總經理蘇嘉媛表示，自2020年5月起，接近30萬住宿夥伴已經上載其清潔與安全措施，當中包括加強清潔措施、非接觸式登記入住、社交距離限制，以及其他住宿安全指示等。而現時Expedia Group旗下網站近7成的住宿預訂均容許退款，在搜尋酒店或航班時，其網站已增加篩選條件，可讓旅客輕易篩選出「免費取消」及「無更改費用」的選項。

Expedia自助更改預訂 迎需求

此外，該平台亦乘勢推出自助更改預訂服務，旅客只需要打開網頁或手機應用程式，按照幾個簡單步驟，即可更改或取消預訂。而Expedia網站上可退款住宿預訂的每日平均價格，亦較2019年下降最少57%。

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疫情下，不少本地中小型旅行社結業，對整體航空旅遊業都產生深遠的影響。蘇嘉媛坦言，Expedia Group在2020年第三季度收入按年下跌58%，不過數據顯示比第二季跌幅已進一步收窄，反映旅遊需求開始從疫情中恢復。同時，疫情雖影響其收入，但可讓團隊有更多時間專注於革新，加快不少措施的進程。此外，透過Expedia網站分析大量的數據，可更精準地了解不同客戶的需求，協助業界觸及正確的客戶群，為消費者提供更好的旅遊和住宿體驗。

記者：施雯雯