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【封區強檢】預告未來繼續突襲封區檢測 港府冀各部門設調動機制

環球政經 13:55 2021/01/30

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本港疫情持續，港府早前先後於佐敦、油麻地及北角等「封局」強制居民檢測。公務員事務局長聶德權強調，封區檢測有助控制疫情，又預告未來仍會採取類似行動；冀政府各部門有調動機制，準備足夠人手及預先組織隊伍，以備隨時落區從旁協助。

【新冠疫苗】或將於18區設接種中心 聶德權：冀首批疫苗抵港立即展開接種計畫：【下一頁

【本港疫情】港府推出新冠疫苗資訊平台 將設網上預約接種服務：【下一頁

他指，上周六（23日）於佐敦封局屬新嘗試，動員約3,000名政府人員，包括紀律部隊及文職人員等，再吸取經驗後再調整模式，其後兩次封區規模較小，希望能減少對居民影響。

 

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責任編輯：潘曉豐

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