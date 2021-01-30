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【數碼轉型】馮氏集團與IBM簽署多年混合雲及IT服務協議

科技 13:35 2021/01/30

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IBM及馮氏集團日前宣布簽署一項長達多年的協議，以作為支援全球供應鏈領導者馮氏集團其IT基礎架構的轉型。

IBM及馮氏集團昨（29日）宣布簽署一項長達多年的協議，以作為支援全球供應鏈領導者馮氏集團其IT基礎架構的轉型。該基礎架構以混合雲推動，並由IBM全球資訊科技服務部（Global Technology Services）提供支援。

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馮氏集團的業務遍佈40多個經濟體，並涵蓋消費品市場的整個全球供應鏈管理，包括貿易、物流、分銷及零售。為推動未來的供應鏈，集團正透過IBM的混合雲功能來整合、現代化及改良其IT基礎架構，以創建一個敏捷的「IT 即服務」（IT-as-a-Service）技術架構，助力其實踐長遠的業務轉型。

而IBM全球資訊科技服務部將透過安全、開放的混合雲模式，協助馮氏集團快速把握數碼經濟下的機遇，支援其轉型至一個靈活、可擴展、安全並以業務和用戶為中心的IT營運模式。此舉將有助馮氏集團通過全面採用雲端及成本結構轉型中提高運作的敏捷度及靈活性，從而推動業務增長。

新的協議建立在IBM與馮氏集團的長期合作關係上；馮氏集團自2019年起已使用IBM資訊科技服務台解決方案，而近期該集團旗下公司更與IBM簽署了一項協議，利用IBM的應用程式管理服務（Application Management Services，簡稱AMS）提升其企業資源規劃能力。

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公司將利用IBM的AMS解決方案優化兩套現有的企業資源規劃應用程式，包括SAP及Microsoft Dynamics。該解決方案覆蓋香港、歐洲和美國等地區，並利用IBM Watson的認知和自動化能力，處理簡單或重複的工作，例如自動複製數據完成常規數據報告、讓員工可以集中處理價值更高的工作，從而提高應用程式維護工作的效率和準確性。

責任編輯：施雯雯

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