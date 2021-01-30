【新冠疫苗】或將於18區設接種中心 聶德權：冀首批疫苗抵港立即展開接種計畫

公務員事務局長聶德權今早（30日）出席電台節目時指，BioNTech「復必泰」將於2月底抵港，冀望首批疫苗抵埗後，能立即展開接種計劃。他指，屆時將於18區設置疫苗接種中心，運作時間朝8晚8，為期至少半年。

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他表示，當局現時進行籌備工作，包括接種流程，並徵召不同部門人員，調派至接種中心負責運作、登記、管理及做支援等工作。他續指，由於中心運作時期為不少於半年，相信各部門要有較長期的人手調配工作。

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責任編輯：潘曉豐