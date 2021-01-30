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【太空概念】傳SpaceX進行新一輪融資　估值上調至600億美元　為兩大業務籌集資金

股樓投資 14:36 2021/01/30

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據《 Business Insider》報導，SpaceX正準備下一輪大規模融資，據三位知情人士透露，該輪融資可能會在2月份完成。在本輪融資過後，SpaceX的估計將至少飆升至600億美元，最高更有可能高達920億美元。

SpaceX去年8月完成新一輪融資，金額為19億美元，交易後估值達到460億美元。據指去的融資，投資者對公司表示極大興趣，SpaceX最終提升了該輪融資規模仍獲超額認購。消息指，今次公司融資主要為旗下兩大業務籌集資金：

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另外，SpaceX原預計在本月28日完成SN9星艦原型機的試射，卻中途遭到美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）取消，引起SpaceX創辦人馬斯克不滿。

SN9是SpaceX所研發的星際飛船原型，為一款不銹鋼的飛船並可重複使用，能夠載運100公噸的物品進行深太空任務。上一代的SN8原型機於去年12月進行試射，雖然成功升空，但是在降落時卻發生爆炸，不過馬斯克仍對SN8的試射任務感到相當滿意。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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