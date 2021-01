【新冠疫苗】世衛突轉軚 建議孕婦打新冠疫苗

世界衛生組織(WHO,簡稱世衛)突然修改指引,建議孕婦接種新冠疫苗,指接種新冠疫苗對孕婦的好處多於風險。對於世衛今次突然轉軚,專家普遍讚多於彈,認為對孕婦及她們快將出生的嬰兒均是好事。

世衛周五表示,

基於我們對新冠疫苗的認識,我們沒有特別理由相信,接種新冠疫苗會令孕婦面對特別風險,而且高於接種新冠疫苗的好處。

(Based on what we know about this kind of vaccine, we don’t have any specific reason to believe there will be specific risks that would outweigh the benefits of vaccination for pregnant women.)