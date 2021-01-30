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【新冠疫苗】世衛突轉軚 建議孕婦打新冠疫苗

環球社會熱點 12:28 2021/01/30

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世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）突然修改指引，建議孕婦接種新冠疫苗，指接種新冠疫苗對孕婦的好處多於風險。對於世衛今次突然轉軚，專家普遍讚多於彈，認為對孕婦及她們快將出生的嬰兒均是好事。

世衛周五表示，

基於我們對新冠疫苗的認識，我們沒有特別理由相信，接種新冠疫苗會令孕婦面對特別風險，而且高於接種新冠疫苗的好處。

（Based on what we know about this kind of vaccine, we don’t have any specific reason to believe there will be specific risks that would outweigh the benefits of vaccination for pregnant women.）

世衛日前曾建議孕婦不宜接種輝瑞（Pfizer）及Moderna兩家藥廠的新冠疫苗，主因兩種新冠疫苗並未於孕婦身上進行臨床測試。

不過，當時不少專家均對世衛的決定感到失望，指新冠疫苗的研發及測試過種安全。世衛原先的建議，亦與美國疾病控制中心（CDC）的建議相反，令一眾準媽媽無所適從。

輝瑞早前表示，未來數月將於孕婦身上進行疫苗臨床測試；Moderna則計劃成立監察小組，跟進孕婦接種疫苖後的副作用。

責任編輯：嚴智勇

懷孕 疫情 疫苗 世界衞生組織 Moderna（美：MRNA） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 新冠肺炎疫情

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