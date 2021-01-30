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【小米動向】小米發表「隔空充電」技術　實現遠距離無線充電

科技 12:26 2021/01/30

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小米日前發表「小米隔空充電技術」，擺脫充電線及無線充電器的限制，毋須插上電線或底座，都可為多個智能設備進行遠端充電。

雖然無線充電已經相當普及，不過在使用時仍然需要把手機緊貼充電板，無法一邊使用手機一邊充電。不過，小米日前就發表「小米隔空充電技術」，擺脫充電線及無線充電器的限制，毋須插上電線或底座，都可為多個智能設備進行遠端充電，而且可以邊玩邊充，即使有遮擋也不受影響。

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小米表示，新技術為小米自主研發的系統，共有17項技術專利。此技術是採用空間定位和隔空能量傳輸作為技術核心，隔空充電裝置內建5組相位干涉天線，可針對手機進行精準快速的空間定位；而144根天線所組成的相位控制陣列，可將充電裝置發射的毫米波訊號，通過整流電路轉化為電能。手機只要在數公尺半徑範圍內，就可以提供5W遠距離隔空充電功率，還可同時為多個裝置充電，即使受到遮擋也不會影響充電效率。

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除了應用在手機上，小米隔空充電技術也將陸續導入智能手錶、手環等穿戴式裝置，讓使用者無須額外穿脫，即可輕鬆為穿戴裝置隔空充電。而為了進一步完整小米智能家居的藍圖，未來客廳包括音箱、枱燈等小型智能家居產品，都可以實現無線供電設計，徹底擺脱電線的束縛，真正實現客廳無線化。

責任編輯：施雯雯

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