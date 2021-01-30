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【本港疫情】港府推出新冠疫苗資訊平台 將設網上預約接種服務

環球政經 12:33 2021/01/30

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日前港府認可上海復星醫藥及BioNTech新冠疫苖為香港作緊急使用的新冠疫苗，而疫苗中文取名為「復必泰TM」。當局於本周五（29日）宣布，推出新冠疫苗一站式資訊平台，發放有關新冠疫苗的最新資訊。待疫苗接種計劃正式展開後，料網站也會提供計劃詳情並連結網上預約系統。

「認識疫苗是與非」系列：

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政府發言人指，市民早日接種安全和有效的新冠疫苗，是防控疫情非常重要一環，也是市民回復較正常生活、恢復香港經濟活動的關鍵。鑑於新冠疫苗乃新事物，政府相信透過多認識和了解，市民能更明白接種疫苗的好處和重要性，釋除疑慮。

「破解新冠疫苗迷思」系列：

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責任編輯：潘曉豐

 

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