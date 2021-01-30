【移民日本】留日港青心得　東瀛創業須留意文化差異　要融入社會兼肯學習

港人愛到日本旅遊，近日移民成為熱話，不少日本迷開始關心，如何到當地發展事業並移居。

未夠30歲的Jacky，3年前以創業名義申請簽證到日本，在當地進軍零售及旅遊業。30出頭的黃志偉（Kata）工作假期後留日工作，計劃明年申請日本永住資格。Jacky曾在本港零售業工作，不太懂日文卻愛到日本旅行。



【移民日本】BNO移民以外的選擇 日本有近30種不同簽證 供外國人工作移居



【農曆新年】一田賀年食品節 過百款海味珍品低至42折

▲ 在日本創業的Jacky表示，客人不會理老闆是誰，只要做好售後服務，產品具競爭力，一樣能贏得日本當地客戶信任。（受訪者提供圖片）

香港零售業飽和，舖租又貴，他反而看到日本零售市場的潛力，決定找移民顧問申請創業簽證，以500萬日圓（約37萬港元）開設實體及網店。

售賣日本貨品，如珠寶、珍珠等、護膚品，主要針對當地市場，旅遊業務當然是面向遊客。

先學好日文 學懂放慢腳步

年紀輕輕如何贏得當地人信任？他笑言很幸運，聘得一位曾在上海工作、懂日文及普通話的日本人協助。同時，做生意也要留意文化差異，港人做事要求快，日本人較仔細不想做錯。港人必須放慢腳步，他舉例，想買貨問供應商取入貨單，可能要等二、三星期，對方甚至會查公司的背景。

印象最深是想向日本象印取貨，其CEO竟親自到訪。

在商言商，身為外國人要在當地商界站得穩，Jacky笑言最緊要有錢，他肯先付款再收貨，並從不拖數。



【晶片荒】台積電等代工廠產能緊張 日本瑞薩電子部分產品改為自行生產



【疫情影響】日本8大車廠 去年全球銷量減15.9%

談到港人想到日本工作、投資，Jacky指日本商界近年也較開放。但想找到工作，必先學好日文，現在他請人也要求日文水平達N2級；也要接受當地人在職場比自己有優勢。做生意除了有錢，更要有耐性，一個電郵等幾日才有回覆，是平常事。

新冠肺炎疫情下，他為了安全已暫時關閉了實體店，主攻網銷，並在日本的樂天及亞馬遜開店。他指日本人消費不太強勁，未來想加強開拓海外市場，增加出口至內地及香港。由於續簽創業簽證時頗重視營業額，Jacky提醒有意申請此簽證人士，要盡量爭取營業額，不可以只放錢慢慢「燒」。

具自學能力 職場較易突圍



黃志偉（Kata）完成工作假期後，一直留在日本工作，做過旅遊推廣，曾在港人開的雞蛋仔店及日本人開的民宿打工，6月初由京都轉到東京加入貿易公司工作，負責海外發展部分。

▲ 30出頭的黃志偉（Kata）希望取得永住資格，更計劃協助父母移居至日本。（受訪者提供圖片）

7年下來，他指已有信心在日本生活，但未能說很地道。他初來工作假期，日文聽、說也不太好，曾經很思鄉，但總算熬過來。

職場上對日文的要求，很視乎工作性質，聽得懂、講得通很重要，但現時工作主要對外，反而多說英文、普通話。無論做甚麼工作，寫得好日文及看得快，也很重要。

身為外國人，如何跟本地人爭飯碗？Kata之前工作的民宿，是不動產下的企業，規模不細。

上班準時是必須的，周一、五不要請假，放病假也不成；要參與公司的聚會、應酬。

同時，要讓上司看到自己的自學能力、不斷學習的衝勁，較易突圍。「疫情時民宿工作較清閒，他主動學編程，並能運用於工作上。他同時指，港人雖然反應快，但日本人會多想往後十步如何走，在職場上若要得到上司認同，要多想幾步並快速向上司表達，令對方放心交託責任。



在Jacky及Kata眼中，無論在日本工作或創業，首要是肯融入當地社會，有一顆「肯學習」的心。



記者：梁巧恩