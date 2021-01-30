涉監管Wirecard不力 　德金融監管局負責人離職

▲ Wirecard財務造假已成德國最大的商業醜聞之一（法新社資料圖片）

德國聯邦金融監管局總裁Felix Hufeld離職，他因未能在德國電子支付龍頭的金融科技公司Wirecard 倒閉前 , 發現違規行為而承受壓力，最終遭到撤換。

德國財政部在一份聲明中說，Wirecard 醜聞表明德國的金融監管需要重組。

德國聯邦金融監管局(BaFin)周四稱，其與檢方一起對該機構一名涉嫌參與Wirecard AG相關內幕交易的員工，提出一項刑事訴訟。這引發圍繞該機構對Wirecard醜聞處理情況的新質疑。Wirecard財務造假已成德國最大的商業醜聞之一。

BaFin表示，在去年6月17日，即Wirecard表示審計師無法確認該公司帳上約20億美元現金所在的前一天，該名員工出售與Wirecard掛鈎的結構性產品。這家金融科技公司的股價之後暴跌，數日後申請破產。檢方正在調查涉及會計操縱和洗錢的指控。

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編輯：李勝君