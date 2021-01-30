【移民日本】BNO移民以外的選擇　日本有近30種不同簽證　供外國人工作移居

近日香港再出現移民潮，香港人熱愛旅遊的日本，也有意吸納香港人才。現為專注大中華地區併購業務的i-Holdings Co. Ltd.的執行董事鄺家恆，自少隨父母移居日本的港人。



【電話卡實名制】港府擬推電話卡實名制 學者: 對消費者帶來私穩隱憂

【遊戲驛站GME】GameStop成全球股市焦點 品牌前身為小型軟體零售店？



他指日本有近30種不同類型的簽證供外國人申請，但要求文件及居留條件各異。如從事高級學術研究工作、專業/技術工作、管理/經營工作，要求及計分也不同。



移居日本有何途徑？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

日有意吸港金融人才

他接受訪問時稱，日本金融業也意識到需吸納外地專才，才能進一步與世界接軌，相信香港專才有一定「用武之地」。「基金經理、資金管理、投資法規相關的專才，尤其是懂得普通法的，日本有一定需求。」他建議先以顧問身份入職，再學好日文並補考當地專業試。鄺明白，要作出移居的決定有很多考慮，除了語言文化，稅務、居住亦是很實際問題。

現時未知有多少港人真正想來日工作、移居，日本方面政策亦未明朗，故希望蒐集更多意見及想法。

談到日本人對香港人的看法，他指未見有歧視，但港人需有心理準備，日劇《半澤直樹》某程度上反映了日本大銀行職場的情況，外國人加入跨國銀行可能較易適應。他又提醒，日本職場階級觀念較重，金融業界較重視風險管理及合規，之後才是投資回報。

▲ 鄺家恆（右）稱，日本政界希望吸納更多香港人才，左為小手川大助(Daisuke Kotegawa）為前日本國際貨幣基金組織（IMF）執行董事播。(受訪者提供)



【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整 所有版本價格均有所下調



【網上銷售】Visa推第二輪電子商務方案 夥SHOPLINE助中小企拓網銷



記者：梁巧恩