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【移民日本】BNO移民以外的選擇　日本有近30種不同簽證　供外國人工作移居

商業 10:00 2021/01/30

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近日香港再出現移民潮，香港人熱愛旅遊的日本，也有意吸納香港人才。現為專注大中華地區併購業務的i-Holdings Co. Ltd.的執行董事鄺家恆，自少隨父母移居日本的港人。

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他指日本有近30種不同類型的簽證供外國人申請，但要求文件及居留條件各異。如從事高級學術研究工作、專業/技術工作、管理/經營工作，要求及計分也不同。

移居日本有何途徑？

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日有意吸港金融人才

他接受訪問時稱，日本金融業也意識到需吸納外地專才，才能進一步與世界接軌，相信香港專才有一定「用武之地」。「基金經理、資金管理、投資法規相關的專才，尤其是懂得普通法的，日本有一定需求。」他建議先以顧問身份入職，再學好日文並補考當地專業試。鄺明白，要作出移居的決定有很多考慮，除了語言文化，稅務、居住亦是很實際問題。

現時未知有多少港人真正想來日工作、移居，日本方面政策亦未明朗，故希望蒐集更多意見及想法。

談到日本人對香港人的看法，他指未見有歧視，但港人需有心理準備，日劇《半澤直樹》某程度上反映了日本大銀行職場的情況，外國人加入跨國銀行可能較易適應。他又提醒，日本職場階級觀念較重，金融業界較重視風險管理及合規，之後才是投資回報。

鄺家恆（右）稱，日本政界希望吸納更多香港人才，左為小手川大助(Daisuke Kotegawa）為前日本國際貨幣基金組織（IMF）執行董事播。(受訪者提供)


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記者：梁巧恩

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