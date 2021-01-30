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【美股焦點】美股散戶基地WallStreetBets人數突破600萬　挾倉GME一戰成名

股市 00:45 2021/01/30

分享：

Reddit討論區上WallStreetBets社群人數突破600萬。

遊戲驛站GameStop（美：GME）近期股價大幅波動，主要由於大量散戶抱團挾淡倉所引發。截至周五（29日），美股散戶的「基地」Reddit討論區社群/rWallStreetBets人數已突破600萬人，再創新高。

網上討論區Reddit社群「r/WallStreetBets」本月初號召散戶買入遭機構沽空的GameStop。由於GameStop的沽空佔流通股比例當時接近140%，散戶「抱團挾倉」成功令金融大鱷鎩羽而歸，引發一輪「散戶挾大戶淡倉」熱潮。AMC（美︰AMC）、黑莓（美︰BB）等高空比例的股票跟隨暴漲。

GameStop股價瘋狂，大鱷亦要投降【下一頁】

Reddit上的WallStreetBets早前一度遭到屏蔽，現已回復正常。另一個社交平台Discord早前已封鎖WallStreetBets的服務器。

Discord指封鎖WallStreetBets不是出於其對GameStop或其他股份的欺詐行為，而是因為WallStreetBets在接到屢次警告依然允許用戶發布具歧視性及挑起仇恨的內容。

相關文章︰【遊戲驛站GME】GameStop波動、券商聯手禁買　美國參眾議院委員會擬就GameStop舉行聽證會

【遊戲驛站GME】香櫞宣布不再發表沽空報告　專注研究好倉投資機會

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https://bit.ly/2Y90Lv0

編輯︰侯景成

 

 

金融 遊戲 買入 股票 社交平台 GameStop（美：GME）

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