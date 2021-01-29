【海航破產重整】內地追責債務黑洞　海航集團傳做回航空公司

海航集團進入破產重整，據內地傳媒報道，海航集團海南省聯合工作組正着手處理債務黑洞，以及各項「追責」（港稱問責）工作，重整工作最快年中完成。報道指，考慮到海航品牌在過去二十幾年積累的價值，同時在航空運輸業經營具有的深厚基礎，因此在重整之後，完全可以成為一家具有市場競爭力的航空公司，改變多元化的經營思路，確立以航空業為核心的理念。

【下一頁】海航：債權人申請海航集團破產

審查旗下2千家企業 理清資產

報道指出，破產重整是工作組對海航集團債務深入摸底後，唯一能化解風險的路徑。工作組用了相當長時間，與債權人及上級主管進行多方溝通，最終形成的方案。並通過對海航集團及兩家千餘家企業的資產、負債、關聯往來等逐一核查，理清了整個集團的資產底數，管理結構，股權關係和債權關係。

具體做法是通過債權轉移，股抵債，留債展期清償等多種方式降低負債水平。

至於債務黑洞的追責工作，正陸續展開，工作組組長顧剛辭去海航集團執行董事長和董事職務，海航集團黨委換屆選舉當選新一屆海航集團黨委書記，同時選出各板塊主要負責人在內9人組成的海航黨委。而海航集團創始人、董事長、原黨委書記陳峰並未進入新一屆黨委名單。

【朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？】https：//bit.ly/3sVTOLY

相關文章：

【海航換人】海航創辦人陳峰退出黨委 債務風險未解

記者：譚志偉