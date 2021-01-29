【遊戲驛站GME】美國證監會：正調查潛在不法行為　籲避免非法操縱交易

▲ 美國證監會：正調查潛在不法行為 籲避免非法操縱交易

美國散戶組隊狂買遊戲驛站GameStop（美：GME）等股份引來監管機構關注。美國證監會（SEC）表示，正密切留意及評估近日數隻股份極端的價格波動，若發現濫用或意圖操縱交易活動的行為時，會採取行動保護零售投資者，並呼籲投資者應小心避免非法操縱交易活動。

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證監會發聲明指，本周市場出現不尋常的交易活動，雖然核心市場的基建仍具穩健，但極端價格波動可能令投資者承受快速且嚴重的損失，並削弱市場信心。證監會指，正與監管機構緊密合作，包括美國金融業監管局及各證券交易所，以確保受監管的公司履行保護投資者的責任，以及發現並追究潛在的不法行為。因此，會密切審查任何使投資者處於不利地位，或以其他方式不適當地抑制證券的交易。

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證監會又指，當有事實證明被聯邦證券法禁止的交易行為時，將採取行動保護散戶投資者，市場參與者亦應謹慎避免該類活動。同時，發行人必須確保其證券買賣符合聯邦證券法。

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編輯：袁諾曦