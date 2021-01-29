中石油發盈警 疫情影響油價 料去年少賺55至63%

內地三大石油股之一的中石油 (00857)預計,2020年度實現淨利潤按年大跌55％至63％，將減少250億元（人民幣．下同）至290億元。扣除非經常性損益後的股東淨利潤按年大跌136％至144％，將減少730億元至770億元。

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純利大跌的原因主要受新冠疫情影響，油價下跌；2020年北海布倫特原油現貨均價按年下降35％左右；公司成品油銷量大幅減少，汽油、柴油銷量按年減少10％到20％。受油價大幅下降影響，公司按照會計準則計提油氣資產減值準備。公司同時表示，去年完成了與國家石油天然氣管網集團有限公司的管道資產重組交易，產生稅後淨收益約320億元。公司經營業績自2020年6月份扭虧為盈，逐季向好，全年經營業績好於預期。

較早前，瑞銀發表研究報告指，中石油新一年開局理想，上調該公司2021至2023年度的每股盈利預測25至195％，目標價提高10.3％，由2.9港元升至3.2港元，而投資評級亦由「中性」升至「買入」。報告指出，踏入2021年，布蘭特原油價格上漲，現時每桶約57美元，超出瑞銀對首季升至４５美元的原來預測，而內地天然氣市場亦比預期緊張，反映於本地液化天然氣價上升，利好整體氣價。雖然庫存高企，但柴油盈利能力仍強，因此該行決定調高中石油的盈利預測、目標價及投資評級。

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