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【遊戲驛站GME】網民續掛32857止賺價 香櫞創辦人指不再發沽空報告 GME力守300美元關口

股樓投資 23:50 2021/01/29

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觸發「狹空」GameStop（GME）事件的沽空機構香櫞（Citron Research）稱，在發表沽空報告20年後，將不再發布沽空報告，未將專注發掘倍增股的機會，不過Reddit討論區的網民對香櫞是次的「投降宣言」並不收貨，聲言繼續等待軋空(Short Squeeze)的機會，惟GameStop開市後升勢迅速收窄，最新升60.8%，報311.5美元。

著名創投投資者Chamath Palihapitiya質疑華爾街的五大問題（見圖）

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今天是美國期權結算日，市場視今天為散戶與華爾街的決戰日，全因今天到期淡友需要在今天收市前，為其購買的認沽期權平倉，否則就會強行接貨。網民看準GameStop流動股份的沽空比率（Short Interest Ratio）仍然高達121.98%，而堅持其「狹空」大計，網民除了呼籲「戰友」不要沽售外，亦呼籲將止賺價設定在32857美元，屆時GameStop市值即超越蘋果成為全球市值最高的公司。

美國證券交易委員會（SEC）周五（29日）晚上發聲明指，留意到近日有股票股價大幅波動，證交會正密切關注極端的價格波動，又會將近日有機構限制交易的行為進行審查。聲明又指，正在與美國金融業監管局和證券交易所密切合作，股民與避免「非法」操縱交易活動，並會調查是否存在不當行為。

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撰文 : 林展鋒

美股 期權 美元 沽空 美國 止賺

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