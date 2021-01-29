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【新股IPO】諾輝健康闖關成功　集資約23.4億元

股樓投資 22:49 2021/01/29

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內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康科技之前傳會於上周招股，結果讓投資者空等一場，不過最新消息指，諾輝健康已於周四（28日）成功闖關，預計2月內上市，集資約3億美元（約23.4億港元），聯席保薦人為高盛和瑞銀。

諾輝健康專注高發癌症居家早期篩查及基因檢測服務。目前公司已推出針對腸癌、宮頸癌、胃癌等居家早篩產品。產品及主要候選產品當中，兩種結直腸癌適應症的藥品已國家藥監局批准。截至2020年上半年，經調整淨虧損為5393萬（人民幣，下同），2019年同期為5590萬。

蘇州貝康醫療2170招股至下周一（27日），高瓴為上市前股東　入場費13818元，見【下一頁】

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諾輝健康於2020年7月份通過E輪3000萬美元融資，目前累計超過獲得約1.36億美元（約10.6億港元）融資金額。

是次上市集資所得，將用於常衛清的商業化、提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率、為管線產品研發提供資金、在收購或外 部引進候選產品、及其他一般企業用途。

快手科技1024凍資歷年之冠 一人一手唔駛諗，見【下一頁】

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記者：張以正

快手—W（01024） 港股
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