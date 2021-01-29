【新股IPO】諾輝健康闖關成功　集資約23.4億元

內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康科技之前傳會於上周招股，結果讓投資者空等一場，不過最新消息指，諾輝健康已於周四（28日）成功闖關，預計2月內上市，集資約3億美元（約23.4億港元），聯席保薦人為高盛和瑞銀。

諾輝健康專注高發癌症居家早期篩查及基因檢測服務。目前公司已推出針對腸癌、宮頸癌、胃癌等居家早篩產品。產品及主要候選產品當中，兩種結直腸癌適應症的藥品已國家藥監局批准。截至2020年上半年，經調整淨虧損為5393萬（人民幣，下同），2019年同期為5590萬。

蘇州貝康醫療2170招股至下周一（27日），高瓴為上市前股東 入場費13818元，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

諾輝健康於2020年7月份通過E輪3000萬美元融資，目前累計超過獲得約1.36億美元（約10.6億港元）融資金額。

是次上市集資所得，將用於常衛清的商業化、提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率、為管線產品研發提供資金、在收購或外 部引進候選產品、及其他一般企業用途。

快手科技1024凍資歷年之冠 一人一手唔駛諗，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

快手科技1024今截飛 獲140萬人認購 超額認購逾1200倍 零售部分錄1.28萬億元認購 火熱程度直迫螞蟻，見【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正