【生物科技股】先聲藥業涉濫用市場地位被罰1億人幣

▲ 先聲藥業涉濫用市場地位被罰1億人幣

先聲藥業 （02096） 被指涉嫌濫用市場支配地位，中國市場監管總局予以行政處罰1.007億元人民幣，罰款為公司2019年度銷售額50.367億元的2%，並責令停止違法行為。

先聲藥業周五（29日）跌0.1%，收報8.42元。

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中國市場監管總局發布行政處罰決定書，指出去年9月起該局依據《反壟斷法》對先聲藥業涉嫌實施濫用市場支配地位行為開展了調查。經調查，發現先聲藥業濫用在中國巴曲酶濃縮液原料藥銷售市場的支配地位，實施了沒有正當理由、拒絕與交易相對人進行交易的行為，排除了市場競爭，損害了消費者利益。

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巴曲酶原料藥主要用於生產巴曲酶注射液。巴曲酶注射液主要用於治療急性腦梗死，改善各種閉塞性血管病引起的缺血性症狀，改善末梢及微循環障礙。

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編輯：袁諾曦