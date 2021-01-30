【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】撒哈拉沙漠竟有一片湖泊 親目沙塵暴驚訝

今早睡夢中，聽到屋外不斷傳來嗚嗚聲，

但看見穆罕默德仍呼呼入睡，心想應該沒有事掛，隨即用毛氈蓋頭繼續睡覺吧!

中午，我倆起床，當步出房門感覺奇怪，因為穆罕默德的家人及小朋友在屋內聊天和玩耍，和平時的習慣不一樣；此時，穆罕默德說今天天氣不太好，所以他的家人沒有出外。不過，我走出屋外，抬頭看了天色陰暗，滾滾風沙。

午餐後，我倆往商店，但今天聚集人較往日少。此時，發現街外的風沙越來越大，這不是穆罕默德口中的大風，而是"沙塵暴" (可能他們已見慣了，不覺得甚麼一會事) ，這刻又驚又喜，這是我第一次遇見的沙塵暴，我只在商店門口停留一會。不久，商店老闆突然將門關上，我眼睛隨即往外看，原來沙塵暴突然轉強，令強風颳起乾燥地表上的鬆軟沙土和塵埃形成，其導致空氣混濁，能見度變低。這刻好想往外拍攝景象，但眼見當地人匆匆回避，我又如何應接突變的情景呢! 唯有乖乖在商店坐着看他玩桌球吧!

▲ 初見沙塵暴又驚又喜。

記憶有次穆罕默德給我一張兒時的相片，在沙丘群前竟然有一片湖泊，我看後不敢相信，因為我倆常到的地方曾是湖泊；

他說，由於天氣嚴重的乾旱，很多的湖泊的水位嚴重下降，使空氣及土壤的水分缺乏，地面上因為乾旱已經出現了不同程度的龜裂，且受到泥沙淤積而慢慢陸化了，天旱或沙塵暴頻發等諸多生態和環境方面的不利影響。

但數星期前，興幸自己能夠目睹這個美麗湖泊，當天早上沙漠天氣寒冷，大風，下着微雨。

直到晚上，不少居民走到近沙丘附近追逐觀看水流，開心跳舞聊天，穆罕默德說，由於沙漠好久沒有下雨了，所以大家心情也相當高興；明天白畫再來看看，湖泊會更清晰。

翌日，他開車往沙丘群，眼前一片湖泊非常美麗；穆罕默德說，現在我們的位置，從前是湖泊的一部分，但今日仍可站立，可見昨天的驟雨量不是太多......! 他更說，之前湖泊廣泛，我們需要堯道而行經過石橋到沙丘群的。這一刻不是親眼目睹，難以想像!

▲ 沙丘群前一片美麗湖泊。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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