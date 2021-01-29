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【大行點睇】大和看好盈利增長 首予新特能源買入評級

股樓投資 22:26 2021/01/29

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大和發表研究報告指，相信新特能源（01799）有望成為下間大全新能源，更料新特能源的盈利複合增長強勁，首予「買入」，目標價46元。新特能源日內曾升8.7%上試25元，全日升5.9%，收報24.35元，成交2.2億元。

【大行點睇】恒隆內地租金收入強勁 獲大摩升目標價至24.5元  詳情請看[下一頁]

報告指，公司為內地一線多晶硅生產商，雖然產能較高，但估值卻不合理地較同業低，例如A股上市的通威股份及大全新能源。新特能源預期今年市盈率只有12.7倍，較通威及大全的38.8和26.8倍低。

大和指，主要因多晶硅的供應緊張，及價格高企，加上集團最近公布計劃A股上市，該行料新特能源的估值有望繼續攀升，並可加快業務擴展，該行相信2020至2022年的市佔率可維持10%。

該行估計，受惠於需求失衡，新特能源2019至2022年的純利複合增長可達71%，而2020至2022年每股盈利可達0.477、1.516及1.681元人民幣。

【大行報告】大和指國泰股價調整後現買入機會　由「持有」評級上調至「買入」  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

新特能源（01799）

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