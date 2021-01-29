【筍盤推介】 九龍鐵路上蓋物業交通超便利 一落樓下就係大商場 內園2房筍盤減價20萬

疫情未有打撃樓市氣氛，最近樓市更提早爆發小陽春，準買家希望在牛年來臨前置業成功，同時市場仍有業主願意提供議價空間，樓市交投暢旺。

位於港鐵九龍灣站上蓋的德福花園，屋苑最大的賣點是位於港鐵九龍灣站上蓋，前往德福商場非常方便，交通也便利。德福花園可算是九龍區呎價最低水的屋苑，現時屋苑成交呎價僅1.3萬至1.4萬餘元水平，而鄰近淘大花園的呎價已達1.6萬元，同區得寶花園的呎價更達1.7萬元，可見德福花園屬區內呎價最平的屋苑。

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是次介紹的放盤位於德福花園 Q座高層11室，實用面積540平方呎，為2房間隔，擁內園景色，業主原叫價叫價740萬元，最後減20萬元至720萬元，每呎叫價13,333元。現時上述單位於中國銀行網上即時物業估值達756萬元（估價日期 : 2021年1月26日），換言之，單位現時叫價較估值低36萬元。



以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

物業地址： 九龍灣德福花園 Q座高層11室 (物業編號 : AF70958114) 實用面積： 540平方呎 間隅 2房 叫價： 740萬-->720萬（減價20萬元） 賣點： 單位為港鐵九龍灣站上蓋物業，交通便捷

基座有大型購物商場，生活設施齊備

內園寧靜舒適，間隔四正實用

中國銀行網上即時物業估值達756萬元（估價日期 : 2021年1月26日），換言之，單位現時叫價較估值低36萬元

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https://bit.ly/3ckTVLt

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍