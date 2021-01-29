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【筍盤推介】 九龍鐵路上蓋物業交通超便利 一落樓下就係大商場 內園2房筍盤減價20萬

股樓投資 22:09 2021/01/29

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疫情未有打撃樓市氣氛，最近樓市更提早爆發小陽春，準買家希望在牛年來臨前置業成功，同時市場仍有業主願意提供議價空間，樓市交投暢旺。

位於港鐵九龍灣站上蓋的德福花園，屋苑最大的賣點是位於港鐵九龍灣站上蓋，前往德福商場非常方便，交通也便利。德福花園可算是九龍區呎價最低水的屋苑，現時屋苑成交呎價僅1.3萬至1.4萬餘元水平，而鄰近淘大花園的呎價已達1.6萬元，同區得寶花園的呎價更達1.7萬元，可見德福花園屬區內呎價最平的屋苑。

【樓市現象】呢個屋苑本月成交爆升 錄43宗成交 8年來最旺場 租客998萬購3房做業主，詳見【下一頁

是次介紹的放盤位於德福花園 Q座高層11室，實用面積540平方呎，為2房間隔，擁內園景色，業主原叫價叫價740萬元，最後減20萬元至720萬元，每呎叫價13,333元。現時上述單位於中國銀行網上即時物業估值達756萬元（估價日期 : 2021年1月26日），換言之，單位現時叫價較估值低36萬元。
 

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
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【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期，詳見【下一頁

 

放盤詳細資料如下：

物業地址： 九龍灣德福花園 Q座高層11室 (物業編號 : AF70958114)
實用面積：  540平方呎
間隅 2房
叫價： 740萬-->720萬（減價20萬元）
賣點：
  • 單位為港鐵九龍灣站上蓋物業，交通便捷
  • 基座有大型購物商場，生活設施齊備
  • 內園寧靜舒適，間隔四正實用
  • 中國銀行網上即時物業估值達756萬元（估價日期 : 2021年1月26日），換言之，單位現時叫價較估值低36萬元  

【樓市故事】最豪結婚禮物 爸媽833萬購維景灣畔兩房賀仔仔新婚 齊齊同住一個屋苑，詳見【下一頁

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3ckTVLt

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

低水 放盤 估價 商場 疫情 港鐵 德福花園

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