【黃馮律師行】銀公：已主動聯絡受影響客戶　提供過渡性貸款等協助

▲ 銀公表示，已主動聯絡黃馮律師行的受影響客戶；圖為銀行主席施穎茵。（資料圖片）

黃馮律師行因有職員涉嫌挪用客戶款項，香港律師會去年底介入接管，凍結超過1億元款項，不少客戶的樓宇買賣亦受影響。銀行公會表示，已主動聯絡受影響客戶，並按客戶的情況，靈活處理相關個案，並將會成立工作小組，研究如何減低類似事件對客戶構成的影響。

去年12月本地存款減1300億元｜【下一頁】

銀行公會發言人表示，公會與會員銀行明白客戶的憂慮，在事件發生後，已經與業界、香港律師會及金管局努力為受影響的客戶提供協助，同時已主動聯絡受影響客戶，按客戶的情況，靈活處理相關個案，包括提供付款假期安排、過渡性貸款等不同財務方案。

發言人續指，公會將成立工作小組，與律師會及各持分者緊密合作，研究如何減少類似事件對客戶構成的影響。

銀公：本港經濟難短期時內恢復

另外，就利率前景方面，銀公發言人指，考慮到目前的經濟環境而且預期本港資金仍然充裕，超低利率環境將會維持一段時間；而因應宏觀經濟仍然存在多項不確定性，反映資本市場的資產價格無可避免會因而出現較大波動。

金管局：延貿易融資貸款展期90日｜【下一頁】

展望本港經濟，發言人指若今年稍後市民開始接種疫苗，而幾項經濟數據似乎有改善跡象，相信香港經濟下半年的增長動力會加強，商業活動更趨活躍，屆時可望帶動貸款需求，但經濟復蘇需時，相信難以在短時間內恢復過往的狀態。

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編輯：趙穎妍