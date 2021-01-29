【騰訊700】騰訊傳重金洽購遊戲開發商 市傳潛在目標有5間

較早前市場傳出，科網巨頭騰訊(00700)正尋求60億美元銀團貸款，進行遊戲業務上的大型收購。根據最新市場消息，以下公司都有機會成為騰訊的收購目標。

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市傳騰訊潛在5大收購目標：

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近年無寶不落的騰訊，積極投資多間海外遊戲企業，擴大作品組合及版圖，包括先後收購美國Riot Games、芬蘭Supercell和樂遊科技 ，並且先後入股Epic Games，育碧及Krafton。近日騰訊再度出手，收購出品《Don't Strave》系列的加拿大遊戲開發商Klei Entertainment。

大和發表研究報告表示，騰訊的遊戲業務或會因減低應用程式商店的使用率而獲得更多利潤，加上「微信」生態系統漸見有更高的變現潛力，故重申對其「買入」評級，並將目標價由700元，大升21％至850元。大和預期，中國手遊行業的整體應用商店佣金將逐漸下降，將有利騰訊利潤上升及令遊戲業務毛利率增加，並認為相關收益足以抵銷其第三方Android應用商店的潛在佣金減少。該行又指，管理層料去年微信小遊戲變現按年增長１８％，不排除騰訊將通過收購知名遊戲工作室來進一步擴大其遊戲業務，故預期公司今、明兩年手遊收入分別增長21％及15％。

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