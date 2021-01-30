【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 三 儲存清酒的傳統容器

上星期各位認識了有關清酒不同溫度的術語，今篇會有少許不一樣，所以沒有看過上一篇的讀者們記得看一看，這一篇主要分享清酒有什麼酒器，選擇適當酒器可以完美地配搭清酒，對清酒的香氣與風味有相當重要的影響。而我的存在就是分享清酒的知識及要讓大家能夠簡易地認識清酒！

儲存清酒的傳統容器主要有兩個，一個是「銚子」，另外是常見的「德利」。「德利」原本是儲存清酒及醬油之類的調味料，從江戶時代開始用作斟倒清酒之用。至於傳統飲用清酒的酒器是「豬口」，即是平時常見的小瓷杯，可以使用「豬口」飲用冷酒及溫熱清酒。除了「豬口」以外還有很多種酒器，包括「片口」、「唎酒蛇目杯」、「吞杯」、「切子」等等。

在西方文化，西洋酒有醒酒器，當然日本清酒同樣也有醒酒器，這就是「片口」，由於這款酒器的杯面比較大，容易與氧氣接觸，所以功能類似醒酒器可以令清酒的口感變得更加溫和。不過「片口」並不適合用來儲存有果香及花香的清酒，因為杯面比較大會導致香氣很容易散發，所以我建議可以配搭醇酒類的生酛、山廢的清酒。「唎酒蛇目杯」有一個特點，就是杯底擁有藍白的圓圈有如箭靶一樣的圖案，這款杯是「豬口」杯的一種，主要的用途是酒造用來試酒專用的，透過觀察藍白圈分界的清晰度可以辦別清酒的透明度及顏色。「吞杯」則是一個比「豬口」大一點的中型杯，主要是用來飲用冷酒的。有人會問那平時見到的玻璃杯叫什麼呢?這個稱為「切子」，就是那種擁有彩色切紋的水晶杯子，由於製作時非常考驗匠人的手藝，通常價格較貴，尤其是江戶切子和蕯摩切子。如果有機會遇上的話，各位千萬不要錯過，就算不喝清酒放在家中也能成為一件藝術品。

農曆新年將至，是時候給大家介紹一款比較特別同時也適合拜年之用的清酒—「越乃寒梅 限定酒 特釀酒」。首先特釀酒的意思是指在釀造過程中加上適量自家產的粕取燒酎作為釀造用酒精的替代品，添加後會令清酒帶點燒酎的風味，加上此清酒仍然是大吟釀等級，所以還帶有果香和米飯香，有興趣可以到K11 Musea的Sake Moment選購。

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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