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【智能手錶】Garmin推Lily女性系列智能手錶　售價1,869元起

科技 15:00 2021/01/30

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最近有智能手錶廠商，推出Lily女性系列智能手錶產品，售價為1,869元起。

智能手錶產品逐漸普及，但市面上較少品牌專門為女性設計相關產品。最近有智能手錶廠商，就推出Lily女性系列智能手錶產品，售價為1,869元起。

<<【智能手錶】紅米手錶改名發表　推出國際版Mi Watch Lite

<<【智能手錶】Apple Watch 7 新增血糖監測功能　採用光學感測器技術

Garmin最近宣布推出Lily系列智能手錶，並提供Classic和Sport兩種版本。兩款產品均採用不同物料製作，其中Lily Classic版使用金屬錶殼配真皮錶帶，Lily Sport版本則採取塑膠錶殼配矽膠錶帶設計。

產品規格方面，兩款手錶採用1.3吋 LCD觸控屏幕，錶身並沒有配備任何按鈕，錶帶闊度為 14mm，電池續航最多為5天。該產品內置心率監測及血氧水平監測功能，提供瑜伽、跑步等多項運動鍛煉追蹤，另外還包括手機訊息提示、飲水提醒及卡路里消耗等功能。

此外，Lily Classic版設有黑、白、啡3種顏色，售價為239歐元（約2,245港元）。Lily Sport版本設有白、紫和米色錶身選擇，售價為199歐元（約1,869港元）。

責任編輯：李寶如

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