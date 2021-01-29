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【UNIQLO】UNIQLO與羅浮宮合作　推原創服飾設計兼辦參觀活動

商業 21:05 2021/01/29

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服飾零售商UNIQLO宣布，將與位於巴黎的羅浮宮博物館建立長達四年的合作夥伴關係，不旦推出羅浮宮原創服飾系列，也舉辦免費參觀活動。

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UNIQLO將於2月5日推出羅浮宮 Louvre MuseumUT系列 T-shirt，系列將由英國著名平面設計師Peter Saville主理，以精緻的圖案設計來展現羅浮宮用於分類收藏品的庫存編碼系統。同時，UNIQLO將推出以羅浮宮收藏品為主題的女裝 T-shirt，直至2024年前仍會持續加入更多新品以擴充系列。 

今年春季起，UNIQLO將贊助由去年1月開始舉行的「星期六免費之夜」，這夜間開放的特別時段，旨在鼓勵訪客在更輕鬆的環境中了解羅浮宮及其藝術品。為此，羅浮宮在每月的第一個星期六將延長開放時間，由下午6時延長至晚上 9 時 45 分，訪客將被邀請在羅浮宮的三個展館遊覽。

UNIQLO 與羅浮宮的合作還包括「小型探索之旅」，這是羅浮宮於年7月推出的一種新導覽形式，主要針對家庭訪客，每逢週三、週六及周日舉辦每次20分鐘的導覽活動。

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責任編輯：蘇穎琪

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