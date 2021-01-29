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【電子競技】數碼港設「Cyberport Esports」電競頻道　免費直播本地及國際賽事

科技 21:05 2021/01/29

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數碼港在YouTube開設「Cyberport Esports」電競頻道，專門直播本地和國際各類型電競比賽。

近年電子競技（Esports）行業興起，不少年輕人喜愛觀看電競賽事。最近數碼港在YouTube開設「Cyberport Esports」電競頻道，專門直播本地和國際各類型電競比賽。未來一星期，將直播兩項數碼港支援的「電競行業支援計劃」比賽，用戶可免費在綫上觀看。

<<【電競手機】傳高通與華碩合作　擬於今年底推出電競手機

<<【電子競技】「數碼娛樂領袖論壇」揭幕　聚焦電競產業發展商機

據悉，2月2至4日晚上7時，該頻道將直播由香港學生電競總會、雷蛇及數碼港合辦的「第二屆學生電競盃」。選手將會競逐三款戰術遊戲，包括《英雄聯盟》(League of Legends)、《英雄聯盟︰聯盟戰棋》(Teamfight Tactics)，以及《虹彩六號：圍攻行動》(Tom Clancy's Rainbow Six: Siege)。

本届學生電競盃比賽，吸引逾800位中學生及大專生參與，較上屆人數增加一倍。而獲得冠、亞、季軍的選手，將獲取價值60,000港元的獎金及獎品。

另外，在2月6至7日期間，用戶可透過頻道收看「亞洲手遊電競聯賽」總決賽。該比賽有全球各地超過1,000名參賽者進行對戰，當中包括《皇室戰爭》香港澳門賽區的代表，將會在下周競逐總值10,000美元（約7.7萬港元）的獎金。

責任編輯：李寶如

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