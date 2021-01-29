【快手IPO】快手科技1024凍資歷年之冠 一人一手唔駛諗

快手科技 （新上市編號：01024） 已經截飛，認購了的投資者就要坐等下周四（2月2日）公布結果。到底快手科技有幾勁？有指今次快手科技招股，共獲得約140萬人認購，凍資更高達1.28萬億元，成為新股認購人數、凍資金額歷來之冠。

快手科技1024今截飛 獲140萬人認購 超額認購逾1200倍 零售部分錄1.28萬億元認購 火熱程度直迫螞蟻，見【下一頁】

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然而，由於認購者眾，即使計及回撥機制，公開發售部分最多亦僅撥出21.9萬手，絕不能滿足到認購的140萬人，想好像螞蟻集團做到一人一手？不用奢望了。

快手是次擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資規模383.5億元至420億元。若計及超額配售權，集資額最高達483億元，遠高於去年上市京東 （09618） 的345.6億元。

蘇州貝康醫療2170招股至下周一（27日），高瓴為上市前股東 入場費13818元，見【下一頁】

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記者：張以正