【大行點睇】去年12月銷售回復疫情前八成水平　美銀看好李寧及Nike銷售表現　

美銀證券發表報告指，從一間運動分銷商電了解到，去年首季是全年最困難的時間，在去年5月及10月受惠於假日，銷售有正增長，而在去年12月回復至疫情前80%至85%的水平。在零售折扣方面，本地品牌由去年2月至4月的六五折，改為第四季提供七五折到八折，推出折扣銷售的壓力放緩，同樣外國品牌亦在2月至4月做七折，第四季只做八五折。

中國部分體育用品股

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美銀表示，Nike及李寧 （02331） 在行業中表現最佳，Nike經常主動調整銷售組合及資助，而由於李寧較多開設大型店，有利兩者的表現。分銷商預計今年交易展覽較2019年的水平增加6%，其中國際品牌較本地品牌較佳，售價亦料上升。美銀又指，adidas運動休閒系列adidas Originals近年開始表現遜色於中國李寧。

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