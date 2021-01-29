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【網民熱話】樓梯中間驚現馬桶 網民：這可能是今際之國入口

環球政經 21:49 2021/01/29

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搬到新家，不少人都會找室內設計師設計一番，務求住得舒適，就算連廁所也十分講究。近日就有人在台灣Facebook 專頁投稿，圖片中看到一個馬桶安裝在樓梯的轉角位。雖然安裝的地方奇怪，但設備齊全。馬桶水箱、排水管就當然不會少，但連廁紙、馬桶刷、扶手和花灑都一應俱全。設計者的貼心讓網民哭笑不得。

【延伸閱讀】室內設計：盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚  【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
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帖文一出引起網民的熱烈反應，不少網民都發揮創意，猜測馬桶的實際用途，「通往異世界的入口！」、「這可能是今際之國入口」、「這是港口鑰！」專頁的編輯亦都發表了其看法，「我個人認為這是地下室是倉庫所以乾脆設在B1的樓梯間啦⋯」

【室內設計】55萬元為30年樓齡450呎單位大變身　塌塌米和室融合型格工業風  【下一頁

有網民發揮搞笑本色，金句齊發，「便民措施」、「走過路過不要錯過（這個馬桶）」、「原來“上廁所”是這樣的來的」、「往下走是浴缸嗎？」、「下樓梯到一半:啊還是先上個廁所好了」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

另外，也有同病相憐的網民在留言指這個廁所比宿舍的馬桶好，「至少這個馬桶壞了還有辦法修，若是自己家還能正常使用。我宿舍的馬桶水箱做內鑲式的根本修不了。」

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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