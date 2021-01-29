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「健身中心資助計劃」　將於2月8日截止申請

環球政經 20:03 2021/01/29

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政府在新一輪「防疫抗疫基金」下設立的「健身中心資助計劃」將於2月8日（周一）截止申請，有意申請資助的合資格健身中心應盡快遞交申請。申請表格和指引可於民政事務局網頁下載。
 
根據計劃的申請指引，合資格的健身中心指在香港擁有固定地址及獨立營運的處所，而其主要及實質業務為在該處所提供運動器械或器材以供使用及／或就改善體能（包括健體、舞蹈、瑜伽、普拉提或伸展運動及武術）提供建議、指導、訓練或協助。
 
民政事務局已委託中國香港體適能總會協助推行計劃。計劃於1月8起接受申請。截至1月28日，已收到逾1,300宗申請，其中200宗申請已獲批，並已獲發放共200萬元的資助。

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責任編輯：黎淑雯

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