【聯乘合作】CASETiFY夥NBA合作　推出經典logo、籃球材質手機配件

▲ 全球知名電子配件品牌CASETiFY日前宣布，將首度與美國職籃NBA攜手合作，聯名推出多款iPhone 12保護殼和配件產品。

全球知名電子配件品牌CASETiFY日前宣布，將首度與美國職籃NBA攜手合作，聯名推出多款iPhone 12保護殼和配件產品。由即日起開放於官方網站線上登記候補名單，將可獲得開賣日當天的優先購買資格，該系列商品將於下月18日正式發售，售價由40美元（約港幣310元）起。

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CASETiFY x NBA手機殼主要分為兩個系列，分別為「強悍防摔手機殼」和「鏡面手機殼」，背部印有NBA賽會的經典標誌、各球隊的會徽和其他相關圖案。是次聯名系列中，全新登場的限定款式特別採用與籃球外觀相近的荔枝皮革製作iPhone手機殼與MagSafe無線充電板，提供籃球表面手感和外觀相近的設計，售價為美金55元至70元（約港幣426至543元）不等。

▲ 是次聯名系列中，全新登場的限定款式特別採用與籃球外觀相近的荔枝皮革製作iPhone手機殼與MagSafe無線充電板。

此外，NBA x CASETiFY聯名系列亦包含各式電子配件，包括iPhone手機保護殼、二合一手機支架、MagSafe 無線充電板等，售價由25美元（約港幣194元）起，極具收藏價值。除了推出多款吸睛單品外，CASETiFY還特別推出一款售價高達1,000美元（約港幣7,753元）的18K金「冠軍獎盃手機殼」，以NBA總冠軍獎盃Larry O’Brien NBA Championship Trophy作為設計靈感，另於右上角刻上CASETiFY十周年印記，更標以數字序號呈現商品的獨特性。

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今次NBA x CASETiFY聯名系列將透過與非營利組織合作，並同時為國際慈善組織「KABOOM!」籌款，只要消費者購買此聯名系列商品，CASETiFY將捐出該筆訂單的5%金額給KABOOM!，藉以協助社區建立兒童遊樂場。

責任編輯：施雯雯