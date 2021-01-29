負資產上季錄185宗　按揭專家：高成數按揭用家要小心　較易淪為負資產苦主

據金管局公布，去年第四季共錄185宗新增的負資產個案，按季少14宗，而涉及金額則約10.6億元，按季少0.95億元。個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，皆因這類貸款的按揭成數一般較高。

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中原按揭董事總經理王美鳳表示，第四季樓價仍窄幅上落，樓價按季升1%，促使負資產數字略為回落，但第四季樓價對比2019年高位跌約5%，以致一些高成數按揭銀行職員個案，以及部分新造九成按揭的業主，處於負資產界線。

她說，承接去年第四季樓巿回暖的趨勢，踏入新一年，樓巿已出現小陽春，料成交增加兼帶動樓價回穩，相信首季樓價或擺脫牛皮格局，開始反覆回升，終致今年首季負資產數字較現時再進一步回落。 她續說，目前亦無錄得任何拖欠3個月以上的負資產貸款，反映負資產風險仍低。

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經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，新按保計劃推出後，選用按保比例上升，惟用高成數按揭入市的買家於樓價下跌時，較易成為負資產人士，故須注意相關風險。

他續說，新冠肺炎於去年肆虐，重挫全球經濟，香港失業率亦創16年新高，雖然政府計畫於年內為市民接種疫苗，但經濟狀況未能於短時間復甦，加上經濟問題陸續浮現，政府亦未有計劃再推「保就業計劃」等紓困措施，料失業率及整體經濟仍有惡化跡象，屆時樓價或有下調空間，令負資產宗數微升，故建議有意置業者量力而為，並預留充足首期及後備資金，以免遇上經濟問題。

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