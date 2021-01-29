【新冠疫苗】諾瓦瓦克斯疫苗有效率達九成　稱對變種病毒同樣有效

美國諾瓦瓦克斯藥廠（Novavax）研發的新冠疫苗在臨床實驗中證實有效率為89.3%，疫苗同時對英國發現的變種新冠病毒具86%防護率，為首款未推出便證實對變種病毒有效的疫苗。

英國已向 諾 瓦瓦克斯訂購6000萬劑疫苗，並會在英格蘭東北城市史篤頓（Stockton-on-Tees）生產。英國首相約翰遜（Boris Johnson）認為疫苗的功效是好消息，並指負責藥物監管的英國藥品及保健品管理局（MHRA）已對疫苗展開評估。

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諾 瓦瓦克斯藥廠在英國的實驗有1.5萬個18至84歲的志願者參與，接近三成為65歲以上。在南非的實驗則顯示，疫苗對南非發現的變種病毒防護率下降，只對沒有感染HIV的病人有約60%的防護率。 藥廠表示，英國的臨床試驗結果顯示令人振奮，南非的實驗結果亦比期望好。

預計疫苗將在今年下半年陸續完成生產， 諾 瓦瓦克斯期望MHRA能在屆時批出對疫苗的許可。

【新冠肺炎】英國阿斯利康指因產能問題 首季供應歐盟疫苗將減六成 【下一頁】

目前在英國獲得核准並接種的疫苗有三款，分別是英國牛津大學（Oxford University）與阿斯利康（AstraZeneca）、美國輝瑞（Pfizer）及德國BioNTech和美國莫德納（Moderna）藥廠研發的疫苗。

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