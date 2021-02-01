【公關大娜移@iM網欄】有圖有故事 創造自己的圖騰

同行如敵國。執超級跑車界牛耳的法拉利及林寶堅尼，傳頌一段超越半世紀的孽緣，話說林寶堅尼創始人費魯吉歐靠賣拖拉機起家，當年寂寂無聞時，有一日赫然發現自家生產的拖拉機離合器與法拉利採用的同出一轍，於是衝去找恩佐（法拉利始創人）並提出改善其汽車性能的「絕橋」，結果被噴到一臉屁兼轟出門外，從此埋下仇恨的種子。

遭人羞辱後的林寶堅尼臥薪嘗膽，發憤圖強，幾年後在車壇平地一聲雷，狠狠地摑了恩佐一大巴。更令人啜核的是，林寶以一頭極具戰鬥格的狂牛作車標，明顯向法拉利的飛馬「挑機」，擺明要用鋭如尖錐的牛角置神駒於絕地。這種商標界羅密歐與茱麗葉式的故事，糾纏不休，至今為人津津樂道。

香車與美人一樣，常惹來旖旎的聯想。奢華轎車勞斯萊斯的「飛天女神」車標緣自浪漫的愛情故事，已婚的英國保守黨議員John Montagu秘戀女助理Eleanor，以她為繆思，雕琢出披上隨風飄舞的輕紗、身裁曼妙的女郎形象，1911年更被確認為這個「車侈品」萬世流芳的經典座標。

來自西雅圖的星巴克則以希臘神話中的海妖做記，傳說中美艷絕倫的海妖以歌聲和媚態，誘惑船上的水手上釣，將咖啡海運歷史與西雅圖港連成一氣，加上性感海妖的賣點，為企業故事平添幾分迷人的色調。

一幅好商標，猶勝千言萬語，潛藏餘韻深長的意義。好的符號，具備高的辨識度，打入人心後為企業大大節省宣傳成本。「咬了一口的蘋果」（Apple)、「跳脫的swoosh」（Nike)、還有「啾啾鳴叫的小鳥」（Twitter)，在人們的腦海難以磨滅。

個人亦該創造屬於自己的符號或圖騰，即俗稱的「朵」，李小龍是功夫之神、周星馳乃喜劇之王、李嘉欣膺最靚港姐、瑪麗蓮夢露屬絕世尤物⋯⋯李佳琦叫口紅一哥、吳曉波成自媒體人代表、董明珠為電器女王⋯⋯去開天闢地，找一個自己的專長與定位，例如「淘寶天后」、「公關大神」、「IPO達人」頗具噱頭，簡單易記，又入屋，素人秒速也變網紅。

社交平台和網台的盛行，成名看似很容易，但要維持居高不墜的人氣則甚是艱難。「霎眼嬌」屬花拳繡腿，「萬年青」才是招招入肉的鐵臂銅拳，講究內外兼備的真功夫，還要緊貼市場脈搏，玩噱頭變戲法，方可長做長有。金拱門的宣傳哲學值得參考，永恆地求變、求新，與時俱進。似乎一眼看穿，卻又難以捉摸。

▲ 林寶堅尼以「狂牛」做車標

▲ 法拉利以「飛馬」為車標

▲ 勞斯萊斯的「飛天女神」聞名全球

▲ 星巴克以性感海妖作標誌

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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