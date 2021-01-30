【玄人‧峰語@iM網欄】星平合參看香港流年運程(上)  「八字盤」及「天星盤」

經過2020庚子年新冠疫情的洗禮，大家都寄望即將來臨的辛丑年會扭轉乾坤，好運重臨。上期跟大家分析過辛丑年的《地母經》的詩卜，如單看字面的解說來年世運似乎不錯，然而，我們最關心的香港來年運程，又是否如詩卜中的預言一樣呢?

平心而論，世運之複雜，絕非三言兩言可盡其所以然，雖然我們置身於地球村之中，但每個地區都有其地運、國運，所以要看一個地方的運勢，很難以全論偏。很多玄學同儕都喜歡以流年的立春八字去分析香港一年運程及股市，但以我多年的推論所得的答案，都是不能作準確的預測。舉例言之，中國跟香港都是同時區，立春時間也是一樣的，但過去那麼多年，兩地的經濟、政治、股市都表現都不盡相同的，因此如以立春的八字去看中國或香港的流年明顯是有其問題的，這個現象就好比兩個擁有一樣八字的人，大家的遭遇及歷練是否一樣?

那麼，要看香港的運程，應該從何看起會較為準確呢? 以過去這麼多年的經驗，我認為以香港97年回歸中國一刻的時間去作定位會準繩度會較高。中國的算命術中有云『星平合參』，其意思是如批算一個人的命運，要參詳其『八字盤』及 『天星盤』方為準確。假設今時今日有一個人擁有一個八字，而60年前的今日，也會有機會出現另一個相同八字的人(因為六十甲子一個遁環)，但兩者卻有著不一樣的星盤，原因是六十年的一個遁環中，其他星體卻可以在不同方位，因而出現了兩個擁有相同八字而不同星盤的人了。當然大家會問，如果將一個人的八字及星盤一同合參，那麼準繩度會達百份之百?答案當然是否定，只是將兩個盤一同參考會更加立體，看到更多的資訊而已。

以香港的回歸八字作中心，香港的定位是一棵出生在夏天『甲木』，而周邊卻有很多火燒著，因而出現火多焚木的現象，幸好回歸時間是子時 (時柱的地支)，五行屬水，香港八字的日支為辰土(濕土)，算叫做局中有救。事實上，五行上木是賴以水生，水是木的印星(母親)，而且水有尅火的功能，因此，姑勿論你接受中國與否，從香港的回歸八字，已看到香港與中國(位置北方屬水，又是香港的印星)拉上不可或缺的關係，所以香港的運程，很大程度是看著水的五行變化。

今年是辛(屬金)丑(屬土)年，如果單看這個天干地支的組合，不少同儕都說今年會好的，原因是土生金。我一直都不認同一柱論命的原理，要看一個人或地方的流年運程，一定要看流年與原局五行產生什麼化學作用。首生，香港本身出生年是97丁丑年，適逢其會今年是辛丑年，同是『牛』年，亦即本質上已犯太歲了。再者，今年流年地支為丑土，正正與香港八字時支的子合，出現子丑合化 『土』的局面，明顯是香港的用神受制了。礙於篇幅所限，下期再續。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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