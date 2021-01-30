【科技一周回顧】Facebook用戶電話號碼外洩　港府展開電話卡實名制諮詢

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【資料外洩】Facebook用戶電話號碼外洩 再經Telegram機械人出售

Facebook又再爆保安漏洞！根據北美洲媒體Vice旗下Motherboard報道指，有不法份子將Facebook用戶電話號碼的數據庫，透過Telegram機械人出售。據報該Telegram機械人已掌握了5.33億Facebook用戶的資訊，並以每個電話號碼20美元（約155元港元）出售。

2/ 【搶閘無望？】韓媒：LG考慮出售其手機業務 捲屏手機或無法如期上市

LG在稍早前的CES 2021新品發布會首度公開亮相名為「Rollable」的捲屏手機，消息指該LG Rollable 捲屏手機預計今年9月上市，有望成為全球首款捲屏手機。不過據南韓媒體《Korea Herald》報道，因為近日LG傳出退出手機市場的消息，令LG Rollable的上市計劃懸而未決。

3/ 【社交移民潮】WhatsApp全球流失數百萬用戶 Telegram推更新容許匯入WhatsApp聊天記錄

據英國《衛報》數據，WhatsApp在過去3星期流失的用戶數以百萬計。WhatsApp歐洲、中東和非洲公共政策總監Niamh Sweeney向內政事務委員會承認，大量用戶流失與公司更新服務條款有關。另外，Telegram推出 7.4版本更新，用戶將可選擇想要保留的WhatsApp對話，揀選Export Chat匯出聊天記錄，然後再按指示選擇以Telegram開啟。

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4/ 【電話卡實名制】政府建議推電話卡實名制 電訊商需收集核對用戶個人資料

港府於今日（29日）下午召開記者會，宣布就手機SIM卡實名登記制度，向公眾進行為期1個月諮詢。日後市民在啟動新電話SIM卡之前，需向電訊商提供身分證明文件資料作登記，不少網民對此表示憂慮。

<<【電話卡實名制】港府擬推手機SIM卡實名制 深水埗攤販或成大輸家

責任編輯：李寶如