【內地疫情】倡「就地過年」客運航班於春運首日取消50%

臨近農曆新年，不少人都會回鄉過年和家人相聚，惟內地疫情反覆，當局更提倡「留守過年」，意即市民應留於當地過年，避免過地行走。故內地春運首日過半客運航班取消，機票價格大跌，，北京飛往三亞航綫低至1折。此外，部分內地高鐵亦有列車停運，同時令本地租車需求急升，本地遊上升亦帶動了酒店業生意上升。

世衛專家開展病毒溯源 外交部: 不應涉及政治：【下一頁】

【房住不炒】 上海樓巿再「加辣」針對「假離婚」 為「真離婚」定下標準？：【下一頁】

春運向來是航空公司和高鐵公司最旺的時期，惟因應疫情，今年卻完全相反，另外市民可於春運期間可以免費退改民航機票，據數據顯示，內地原計畫飛徰的客運航班取消7638架，佔其逾五成。

全國多地返鄉機票價格呈下降趨勢，往年春運熱門的北京至重慶和上海至廣州航綫降幅超過6成。往年商務艙都要搶的北京至三亞航綫，春節放假前一天的最低支付價格僅為610人民幣，低至1.7折。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐