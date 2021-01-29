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【內地疫情】倡「就地過年」客運航班於春運首日取消50%

環球政經 19:20 2021/01/29

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臨近農曆新年，不少人都會回鄉過年和家人相聚，惟內地疫情反覆，當局更提倡「留守過年」，意即市民應留於當地過年，避免過地行走。故內地春運首日過半客運航班取消，機票價格大跌，，北京飛往三亞航綫低至1折。此外，部分內地高鐵亦有列車停運，同時令本地租車需求急升，本地遊上升亦帶動了酒店業生意上升。

世衛專家開展病毒溯源 外交部: 不應涉及政治：【下一頁

【房住不炒】 上海樓巿再「加辣」針對「假離婚」 為「真離婚」定下標準？：【下一頁

春運向來是航空公司和高鐵公司最旺的時期，惟因應疫情，今年卻完全相反，另外市民可於春運期間可以免費退改民航機票，據數據顯示，內地原計畫飛徰的客運航班取消7638架，佔其逾五成。

全國多地返鄉機票價格呈下降趨勢，往年春運熱門的北京至重慶和上海至廣州航綫降幅超過6成。往年商務艙都要搶的北京至三亞航綫，春節放假前一天的最低支付價格僅為610人民幣，低至1.7折。

 

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責任編輯：潘曉豐

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