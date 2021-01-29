  • 17°C
香港時間 : 2021129日 (五) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話卡實名制】港府擬推電話卡實名制　學者: 對消費者帶來私穩隱憂

商業 19:19 2021/01/29

分享：

港府明日（30日）將引入電話智能卡實名登記制度的安排展開公眾諮詢。對於港府即將推行 SIM 卡實名制，有學者認為，在消費者角度來說會帶來私穩隱憂。

【電話卡實名制】港府建議推電話卡實名制　電訊商需收集核對用戶個人資料

港府表示，引入實名登記制度旨在促進香港電訊服務穩健發展，並更有效打擊涉及電話智能卡的犯罪活動。不過，香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀指，本港不少人因工作需要或私人理由，都有多於一個或以上的電話號碼，加上不少人會將電話號碼與社交媒體平台連接，在消費者角度而言，變相存在一定私隱隱憂。他又以早前Whatsapp事件為例，指Whatsapp有將資料加密仍引起用戶隱憂，相信是次SIM卡實名制亦會引起同樣公眾疑慮。 

料預付卡發卡量將減少

在此安排下，旅客則可用旅遊證件登記。張天秀認為，由於現時有很多國家仍可採用預付卡，相信SIM卡實名制也會對旅客帶來不便及私隱隱憂。另一方面，隨著需求減少，他相信預付卡的發卡數量也將大減。

【電話卡實名制】港府擬推手機SIM卡實名制　深水埗攤販或成大輸家

記者：蘇穎琪

知多啲

【電話卡實名制】港府擬推手機SIM卡實名制　深水埗攤販或成大輸家
【電話卡實名制】港府擬推手機SIM卡實名制　深水埗攤販或成大輸家
【電話卡實名制】政府建議推電話卡實名制　電訊商需收集核對用戶個人資料
【電話卡實名制】政府建議推電話卡實名制　電訊商需收集核對用戶個人資料
服務 電訊 經濟

下一篇文章

【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？
UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【遊戲驛站GME】GameStop成全球股市焦點 品牌前身為小型軟體零售店？
【遊戲驛站GME】GameStop成全球股市焦點 品牌前身為小型軟體零售店？
【香港口罩】本地口罩生產資助計劃　截至去年底採購2.5億個口罩　料平均每個1.39元
【香港口罩】本地口罩生產資助計劃　截至去年底採購2.5億個口罩　料平均每個1.39元
【愛的家口罩】Family Mask百家布印花款式口罩含菌量超標12.5倍　品牌其他口罩未有影響仍有售
【愛的家口罩】Family Mask百家布印花款式口罩含菌量超標12.5倍　品牌其他口罩未有影響仍有售