【電話卡實名制】港府擬推電話卡實名制　學者: 對消費者帶來私穩隱憂

港府明日（30日）將引入電話智能卡實名登記制度的安排展開公眾諮詢。對於港府即將推行 SIM 卡實名制，有學者認為，在消費者角度來說會帶來私穩隱憂。

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港府表示，引入實名登記制度旨在促進香港電訊服務穩健發展，並更有效打擊涉及電話智能卡的犯罪活動。不過，香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀指，本港不少人因工作需要或私人理由，都有多於一個或以上的電話號碼，加上不少人會將電話號碼與社交媒體平台連接，在消費者角度而言，變相存在一定私隱隱憂。他又以早前Whatsapp事件為例，指Whatsapp有將資料加密仍引起用戶隱憂，相信是次SIM卡實名制亦會引起同樣公眾疑慮。

料預付卡發卡量將減少

在此安排下，旅客則可用旅遊證件登記。張天秀認為，由於現時有很多國家仍可採用預付卡，相信SIM卡實名制也會對旅客帶來不便及私隱隱憂。另一方面，隨著需求減少，他相信預付卡的發卡數量也將大減。

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記者：蘇穎琪