金管局：延貿易融資貸款展期90日　盡快決定計劃4月到期後安排

▲ 金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。

金管局宣布，再延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。金管局表示，考慮到疫情反覆且經濟活動持續受影響，部分客戶資金周轉仍有困難，有需要企業客可再延長貿易融資貸款還款期90天，措施涵蓋合資格企業去年11月至今年1月新取用的貿易融資貸款。

「預先批核還息不還本」計劃將在4月底到期，金管局稱會繼續與業界及工商界保持溝通，盡快就計劃到期後的安排作出決定。

金管局指，考慮到貿易融資屬短期性質，相關貿易交易大部分已完成交付，為平衡客戶的特殊情況和銀行風險管理的需要，協調機制同意，若同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起累積展期270天或以上，銀行可採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，銀行可按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排（如分期攤還相關貸款）協助客戶渡過難關。

金管局：港銀累批5.8萬宗支援 滙豐批延期還款涉資2300億元

「預先批核還息不還本」計劃去年5月生效，涵蓋所有年度營業額在8億元以下及沒有嚴重逾期還款的企業客戶，金管局去年9月延長計劃半年至今年4月。其中，針對計劃涵蓋的貿易融資貸款，先後在去年5月、8月和11月各展期90天，部分貸款將於2月開始陸續到期。

截至去年底，銀行累計向企業客批出超過5.8萬宗貸款展期等支援措施、涉及金額7,400億元。

滙豐發言人歡迎延長措施，並表示截至2020年，該行批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及超過2,300億元貸款金額。

與會銀行：研究未來2年延長新批的士小巴貸款年期上限至30年

另外，針對運輸業界的融資困難，由11間銀行參與代表的「銀行業中小企貸款協調機制」同意，在處理小巴經營者升級至19座小巴的再融資申請時，會提供更大彈性。

就的士小巴及其他非專營巴士新造貸款，與會銀行表示會積極研究在未來2年，暫時延長新批的士小巴貸款的年期上限至30年，及延長非專營巴士貸款的年期上限至10年，並會在符合審慎風險管理原則下，以不同方案減輕車主的還款負擔。與會銀行也同意，會按「預先批核還息不還本」計劃的原則，處理以個人名義敘造的的士小巴及商用汽車貸款的還息不還本及展期要求。

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編輯：趙穎妍