【國會暴亂】AOC宣稱或被殺 共和黨人促為言論道歉

前美國總統特朗普支持者造成國會暴亂的餘波未了。美國民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯 （Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）指責共和黨參議員克魯茲，於暴亂中試圖讓她被殺。共和黨參議員羅伊認為，AOC指控同僚試圖謀殺的行為不可接受，要求AOC就言論道歉，並撤回言論。

在AOC在社交媒體Twitter上抨擊克魯茲（Ted Cruz），在國會暴亂中「幾乎令我被殺」的幾小時後，羅伊（Chip Roy）去信眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），表示兩人的互動引起了他的關注。

AOC驚爆侵粉議員幾乎令她在國會暴亂中被殺 籲引咎辭職 【下一頁】

羅伊表明自己是共和黨內的少數，不同意在國會阻止確認拜登當選，亦曾公開表示了對國會事件的擔憂。但他現在認為，AOC的言論實際上是指控克魯茲意圖謀殺，而AOC對同僚發出如此惡劣的指控，是完全不能接受的。羅伊希望佩洛西立即要求AOC道歉，並撤回言論。

克魯茲一直被認為是特朗普的支持者，是呼籲阻止國會確認拜登當選的共和黨發起人之一。AOC在Twitter周四（28日）直言不希望兩人有任何合作，但歡迎其他共和黨人。

責任編輯：李俊儀