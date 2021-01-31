【健康煮義】Polly：熱可可促進腦部血液流量

這陣子持續寒冷，有一晚OT後，同事大叫想飲一杯「熱朱」，可惜所有食店都已大閘鎖上。

一杯熱朱古力的確是冬天的良品，大多數人都知道吃朱古力會令人心情好一起來！原來飲用由無添加可可粉製成的飲品，還可以幫助預防嚴重疾病。

熱可可有助減少炎症

康奈爾大學食品科學系曾經將三款的流行飲品作仔細比對，包括綠茶、紅酒和朱古力，看看當中的抗氧化物含量。當中，研究得出朱古力的抗氧化物含量為三款的流行飲品中最高，分別為紅酒的2倍，以及綠茶的3倍。

可可粉含有的多酚抗氧化物，能有助減少炎症、改善血液循環、降低血壓，以及改善膽固醇和血糖水平。而且，多酚還可以幫助我們的腦部更健康，透過促進腦部血液流量，從而降低患神經退化性疾病的風險，也讓我們更精神。

曾有數十位參與臨床研究的長者，於飲用指定的可可後，大腦的血液流量在一周後增加了8％，兩周後增加了10％。

或許有人說在街外買到的朱古力飲料都添加了大量糖和調味劑，似乎不太健康，其實自己動手沖一杯無糖的也不困難。

而且不說不知，可可粉有抗菌的功能，對牙齒有保護作用，可以減低蛀牙和牙齦疾病的機會。

堅果奶熱可可 材料：無添加可可粉1湯匙、杏仁奶300毫升 調味：雲呢拿1/4茶匙、蜜糖或黑糖（份量視乎個人喜好，可以省卻） 步驟： 一、先將杏仁奶用小鍋煮至微滾。 二、將所有材料放入攪拌機打至細滑即可。 備註： 沒有攪伴機，使用手動的打蛋器亦可