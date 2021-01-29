【電話卡實名制】港府擬推手機SIM卡實名制　深水埗攤販或成大輸家

▲ 電話SIM卡實名制不但對於廣大市民有影響，相信最受影響的應該是售賣儲值卡的攤檔及小店，對他們的生意造成嚴重打擊。

手機電話卡即將推行實名制，「太空卡」或將成為歷史。政府今（29日）就電話SIM卡實名制公眾諮詢舉行記者會，即日起進行一個月公眾諮詢。商務及經濟發展局局長邱騰華指，預計會在1年內為包括年卡在內的本地使用的儲值卡，進行實名登記。此計劃不但對於廣大市民有影響，相信最受影響的應該是售賣儲值卡的攤檔及小店，對他們的生意造成嚴重打擊。

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【電話卡實名制】港府就電話卡實名登記諮詢1個月 建議購儲值卡須提供身份證資料、每人限購3張

先達數碼匯負責人阿勇表示，現時不少港人購買儲值卡不但是為了增加自身的流動數據用量，其最主要的原因是毋須實名登記，即用即棄，比起月費上台計劃更加簡單易用。假如落實「電話SIM卡實名制」的話，他相信會令不少人卻步，對不少攤檔、小店的銷售大有影響。

他又指，先達店舖售賣旅遊數據卡較多，沒有太多出售本地太空卡，故對其業務實質上沒有太大的影響。不過，阿勇認為，今次新規例對深水埗鴨寮街售賣儲值卡的攤販的影響最大。「因為本來他們的業務是以旅遊數據卡及本地儲值卡為主，過去一年因為疫情關係，市民不能出外旅遊，已導致旅遊數據卡的需求大減，現在政府再推出SIM卡實名制，估計新規例會令僅有的生意再遭到嚴重打擊。」

記者：施雯雯