【浸大中醫@iM網欄】「過勞肥」的病因與中醫藥防治

現今社會的職場新鮮人經常捱更抵夜，三餐食無定時，不少人發覺肚腩越來越大，體力越來越差，其實可能已患上所謂的「過勞肥」。如何改善生活習慣預防青年「發福」呢？中醫認為肥人多氣虛、痰濕，這與先天稟賦、後天調養密切相關。



首先要了解自己屬於以下哪種類型的肥胖：

虛胖（少食而肥，肥而四肢不舉）

問診：疲倦，不喜歡運動，進食量不多，易腹脹腸鳴，甚至自覺只喝水也會長胖。嗜甜品、飲料。女性或出現月經不調甚至不孕，白帶清稀量多。

望診：白白淨淨，動輒汗出，行動比較遲緩，蝴蝶袖，肚皮和臀部下垂，肌肉鬆軟無力， 脂肪多肌肉少，手無縛雞之力。舌淡紅或胖、大齒痕、苔薄白

聞診：氣短懶言或聲音乏力，

切診：脈細或濡

實胖（脾胃俱旺，則能食而肥）

問診： 食慾旺盛，喜歡運動，肌肉結實，四肢發達，肌肉分布均勻，喜歡肉食和運動

望診：精神飽滿，皮膚黝黑，肌肉結實有力。多見年輕人。舌淡紅、苔薄

聞診：聲音洪亮而有力，大便乾而臭，易口臭，汗出多而有氣味。

切診：滑而有力。

實胖者通過減少進食、調整飲食結構（多食蔬菜、減少脂肪和肉類食品）、保持大便通暢等方法便可有效控制體重。但過勞肥多因久坐少動、思慮過度、進食不規律或過食、喝過多冷飲等導致脾胃受損，運化失常。節食、通便等常規減肥方法對實胖者有效，但對於虛胖者反而會加重脾氣虛的症狀，所以虛胖者減肥總是剛開始有效，但很快效果就不明顯，或者體重很容易反彈。

那麼脾虛（或兼痰濕）的過勞肥胖應該如何調理呢？

（一）查找導致脾虛的原因：如工作繁重、長期熬夜、壓力大導致肝鬱脾虛可從調節情志入手。適當減少工作，增加運動量，多曬太陽，遠離潮濕悶熱環境，調整飲食結構，少喝冷飲，少吃油膩或過甜食品等。

（二）辨證食療和選用中成藥、穴位按摩（艾灸）

脾虛可選用炒白朮、茯苓、黃芪、黨參、蓮子；兼痰濕可選陳皮、半夏、草果、蒼朮、枳實；工作壓力大、情緒波動可選薰衣草、玫瑰花；兼有脾陽虛可選花椒、胡椒、八角、乾薑、桂枝等。

脾虛者可按摩關元、氣海、足三里、帶脈等穴位或針對上述穴位進行艾灸。

(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)

文：香港浸會大學中醫藥學院臨床部中醫臨床副教授汪艷娟博士

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