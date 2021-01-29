  • 17°C
香港時間 : 2021129日 (五) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【浸大中醫@iM網欄】更年期日日瞓唔好？

名人薈萃 19:02 2021/01/29

分享：

更年期是每個女性都要經歷的階段，是卵巢功能由旺盛到衰減發生轉變的過渡時期。由於內分泌系統紊亂，這個時期的不少人會出現諸多不適，個體不同，症狀也不盡相同，可不同程度地出現如潮熱、盜汗、心悸、關節不適等，其中失眠的發生率明顯上升，成為困擾更年期婦女最常見的臨床症狀。

睡眠是人體重要的生理現象，人類有近1/3的時間是在睡眠中度過。失眠主要臨床表現為睡眠時間和睡眠深度的不足，輕者可表現為入睡困難、易醒、早醒、醒後再入睡較難，重者甚則徹夜不眠。

失眠易對心臟、免疫功能和血糖調節可產生負面影響，也可造成疲勞和精神疾病，從而影響工作及生活。更年期期間，除身體的改變之外，也會發生心理的劇烈變化，可出現不同程度煩躁、焦慮不安甚至抑鬱等。不良的情緒同樣可導致生活品質下降、睡眠不佳，從而產生惡性循環。很多人依賴安眠藥，但長期使用有機會出現頭暈、乏力、嗜睡、記憶力減退等副作用。

   中醫理論認為「夜以陰為主，陰氣盛則目閉而安臥，若陰虛為陽所盛，則終夜煩擾而不眠也。」因此，失眠的主要病機為「陽不入陰」。更年期綜合征症「臟躁」範疇，此時的女性「陰陽虛損、氣血不足」，同時伴隨心脾血虛及肝腎不足，臟腑功能失調，導致心腎不交，引發失眠。中藥治療常選用茯苓、酸棗仁、遠志等藥物。針灸治療失眠主穴選用百會、關元、三陰交等，可開竅醒神，補腎培元，健脾安神。

   平時儘量不可超過淩晨12點睡覺，此時是補肝血的重要時段，肝主藏血，肝血不足，則無以養魂，難以安寧，繼而難以入睡，可表現為多夢、易醒，且常伴有四肢麻木、目視不清等肝血不充症狀。夜晚不可劇烈運動或過度沉浸於網路世界，可嘗試足浴（孕婦、心血管疾病患者等不適用）加速氣血流通幫助入眠。

[以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。]

文：香港浸會大學中醫藥學院臨床部註冊中醫師  王譽穎

作者_浸大中醫簡介：

簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。

更多浸大中醫的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 香港浸會大學中醫藥學院臨床部註冊中醫師  王譽穎

欄名 : 浸大中醫

最新專欄文章 更多

【浸大中醫@iM網欄】手腕上的腫瘤 「腱鞘囊腫」
2021/01/22
【浸大中醫@iM網欄】手腕上的腫瘤 「腱鞘囊腫」
【浸大中醫@iM網欄】皮膚乾燥、全身痕癢 冬季濕疹
2021/01/08
【浸大中醫@iM網欄】皮膚乾燥、全身痕癢 冬季濕疹
【浸大中醫@iM網欄】神志病vs精神病 正確認識中醫神志病
2020/12/25
【浸大中醫@iM網欄】神志病vs精神病 正確認識中醫神志病
【浸大中醫@iM網欄】對症下藥 哮喘有那些類型？
2020/12/11
【浸大中醫@iM網欄】對症下藥 哮喘有那些類型？
【浸大中醫@iM網欄】 秋風起，「生蛇」來！
2020/11/06
【浸大中醫@iM網欄】 秋風起，「生蛇」來！

上一篇文章

【新冠疫苗】美國醫護運送疫苗遇暴風雪堵路　臨過期之際就地為民眾接種

下一篇文章

【樓市熱話】當初看淡樓市 賣樓交租自住 5年後樓價升3倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
【快手IPO】快手科技1024招股明日截飛你抽咗未？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股明日截飛你抽咗未？　認購前告訴你的五大不可不知