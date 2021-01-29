【浸大中醫@iM網欄】更年期日日瞓唔好？

更年期是每個女性都要經歷的階段，是卵巢功能由旺盛到衰減發生轉變的過渡時期。由於內分泌系統紊亂，這個時期的不少人會出現諸多不適，個體不同，症狀也不盡相同，可不同程度地出現如潮熱、盜汗、心悸、關節不適等，其中失眠的發生率明顯上升，成為困擾更年期婦女最常見的臨床症狀。

睡眠是人體重要的生理現象，人類有近1/3的時間是在睡眠中度過。失眠主要臨床表現為睡眠時間和睡眠深度的不足，輕者可表現為入睡困難、易醒、早醒、醒後再入睡較難，重者甚則徹夜不眠。

失眠易對心臟、免疫功能和血糖調節可產生負面影響，也可造成疲勞和精神疾病，從而影響工作及生活。更年期期間，除身體的改變之外，也會發生心理的劇烈變化，可出現不同程度煩躁、焦慮不安甚至抑鬱等。不良的情緒同樣可導致生活品質下降、睡眠不佳，從而產生惡性循環。很多人依賴安眠藥，但長期使用有機會出現頭暈、乏力、嗜睡、記憶力減退等副作用。

中醫理論認為「夜以陰為主，陰氣盛則目閉而安臥，若陰虛為陽所盛，則終夜煩擾而不眠也。」因此，失眠的主要病機為「陽不入陰」。更年期綜合征症「臟躁」範疇，此時的女性「陰陽虛損、氣血不足」，同時伴隨心脾血虛及肝腎不足，臟腑功能失調，導致心腎不交，引發失眠。中藥治療常選用茯苓、酸棗仁、遠志等藥物。針灸治療失眠主穴選用百會、關元、三陰交等，可開竅醒神，補腎培元，健脾安神。

平時儘量不可超過淩晨12點睡覺，此時是補肝血的重要時段，肝主藏血，肝血不足，則無以養魂，難以安寧，繼而難以入睡，可表現為多夢、易醒，且常伴有四肢麻木、目視不清等肝血不充症狀。夜晚不可劇烈運動或過度沉浸於網路世界，可嘗試足浴（孕婦、心血管疾病患者等不適用）加速氣血流通幫助入眠。

[以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。]

文：香港浸會大學中醫藥學院臨床部註冊中醫師 王譽穎

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