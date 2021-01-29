【美國疫情】米歇爾喝斥奧巴馬不要擁抱他人 以免染疫

美國總統拜登就職典禮繼續成為傳媒茶餘飯後的話題。美國前任總統奧巴馬（Barack Obama）及其夫人米歇爾（Michelle Obama）亦有出席典禮，但礙於新冠肺炎疫情嚴峻，米歇爾憂慮丈夫在人群聚集的高危地方容易染疫，不斷「呼喝」奧巴馬避免擁抱他人。

美國首位青年桂冠詩人朗誦 Amanda Gorman成焦點 【下一頁】

有不少人見證到這個有趣一幕，其中美國史上首位青年桂冠詩人戈曼（Amanda Gorman）向傳媒透露，她當時在場並憶述米歇爾（Michelle Obama）很她距離很近，並一直向丈夫大叫「不要擁抱，別與其他人走得這麼近」（Stop hugging people， stop getting close to people）。

戈曼續指，當她完成演出後，米歇爾亦推開奧巴馬，要求他與戈曼保持一段距離，轉而替丈夫擁抱戈曼。雖然未能擁抱奧巴馬，但戈曼指與米歇爾的親密接觸是難以忘懷的回憶。

Amanda Gorman獲賞識做模特兒 化身超模師妹 【下一頁】

年僅22歲的戈曼本月於拜登（Joe Biden）的就職典禮上，負責朗誦她創作的詩《The Hill We Climb》長約5分鐘。戈曼的詩作固然大獲好評，但她的一身打扮亦閃耀全場。她更與國際知名模特兒經紀公司IMG Models簽約，準備出道成為多名美國超模的師妹。

責任編輯：郭麗明